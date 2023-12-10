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Машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области

Машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области

10 декабря 2023, 08:27
Фото: 1MI
В Ростовской области разорвало автомобиль, в котором находились два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в селе Пешково Азовского района. Водитель «ВАЗ-21090» набрал высокую скорость, из-за чего у него не получилось справиться с управлением.

Из-за этого машину занесло и она протаранила газовую опору, из-за чего транспорт разорвало на две части. Травмы получили 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка.

Вокалистка метал-группы из Ростовской области пострадала в ДТП
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В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: УГИБДД по РО

Ранее вокалистка метал-группы из Ростовской области пострадала в ДТП. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили.

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