Машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Происшествие случилось в вечернее время в селе Пешково Азовского района. Водитель «ВАЗ-21090» набрал высокую скорость, из-за чего у него не получилось справиться с управлением.
Из-за этого машину занесло и она протаранила газовую опору, из-за чего транспорт разорвало на две части. Травмы получили 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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