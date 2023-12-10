Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области

Недалеко от поселка Глубокое на 909-м километре дороги М4 «Дон» произошло серьезное ДТП. По информации канала, водитель микроавтобуса марки Hyundai Starex не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.



«В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 9 человек, один из которых получил травмы. Чтобы освободить пострадавшую из поврежденного транспорта, спасатели использовали специальное оборудование», — сказано в сообщении.