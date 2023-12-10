Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Недалеко от поселка Глубокое на 909-м километре дороги М4 «Дон» произошло серьезное ДТП. По информации канала, водитель микроавтобуса марки Hyundai Starex не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.
«В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 9 человек, один из которых получил травмы. Чтобы освободить пострадавшую из поврежденного транспорта, спасатели использовали специальное оборудование», — сказано в сообщении.
Отмечается, что женщину доставили в больницу вместе с ребенком. А остальных пассажиров перевезли спасатели на автовокзал Каменска-Шахтинского.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.