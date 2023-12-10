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Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области

Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области

10 декабря 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Ростовской области микроавтобус с людьми врезался в грузовой автомобиль, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Недалеко от поселка Глубокое на 909-м километре дороги М4 «Дон» произошло серьезное ДТП. По информации канала, водитель микроавтобуса марки Hyundai Starex не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.

«В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 9 человек, один из которых получил травмы. Чтобы освободить пострадавшую из поврежденного транспорта, спасатели использовали специальное оборудование», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что женщину доставили в больницу вместе с ребенком. А остальных пассажиров перевезли спасатели на автовокзал Каменска-Шахтинского.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.

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