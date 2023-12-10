«На дне»: в Ростовской области могут отменить требования к освещенности жилых домов

В воскресенье, 10 декабря, портал «Новые известия» рассказал, что в России рассматривают возможность отменить требования к уровню освещенности жилья солнечным светом через окна. Законопроект уже одобрили, в ближайшее время его собираются внести в Госдуму. Эксперты опасаются, что это приведет к существенному сокращению доступа света в жилые дома и неблагоприятным последствиям для жизни и ментального и физического здоровья россиян.