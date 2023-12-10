«На дне»: в Ростовской области могут отменить требования к освещенности жилых домов

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В воскресенье, 10 декабря, портал «Новые известия» рассказал, что в России рассматривают возможность отменить требования к уровню освещенности жилья солнечным светом через окна. Законопроект уже одобрили, в ближайшее время его собираются внести в Госдуму. Эксперты опасаются, что это приведет к существенному сокращению доступа света в жилые дома и неблагоприятным последствиям для жизни и ментального и физического здоровья россиян.
Специалисты объяснили, что этот закон будет выгоден для девелоперов, которые смогут увеличить плотность точечной застройки еще больше, хотя уже сейчас нормы инсоляции и так соблюдают только в случае строительства жилья класса комфорт и выше.
В то же время председатель комитета Российского Союза строителей по малоэтажному жилищному строительству, руководитель экспертного совета Комиссии по вопросам ИЖС при Минстрое России Константин Пороцкий заявил, что строительные нормативы давно нужно пересмотреть.
«Материалы и технологии давно ушли вперед, сейчас не нужны такие большие отступы от границ участков, чтобы строить жилье», — объяснил свою позицию Пороцкий.
Руководитель девелоперского проекта lifedeluxe.ru, сертифицированный ассоциацией риэлторов аналитик Сергей Бобашев напротив заявил, что отмена нормативов станет плохим решением как для покупателей, так и для рынка, поскольку на рынке может появиться много «неликвида», а жилье на низких этажах без доступа к солнцу станут покупать только россияне, стесненные в средствах.
«Ни к чему хорошему это не приведет, будет много ЖК, в которых люди просто не захотят жить», —рассказала юрист в сфере недвижимости Ольга Зыблюк, добавив, что дефицит витамина Д приводит к снижению иммунитета жильцов, кроме того, никто не хочет покупать жилье «окно-в-окно» с соседями.
Уже сейчас, по данным издания, объем нераспроданного жилья превысил 71 миллион квадратных метров, побив рекордные показатели января 2020 года. Нераспроданных квартир стало больше на 67% от общего объема строящегося жилья, и значительную часть невостребованных объектов составили как раз темные квартиры и жилье в стоящих лицом друг к другу корпусах.
Еще одним аргументом против нового закона стала позиция врачей, уверенных, что первым от такого жилья пострадает зрение россиян, а после их ментальное здоровье и иммунитет, ведь недостаток солнечного света способен вызвать депрессию, другие болезни, а также снижение либидо.
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