На рынке жилья в Ростове наметилась стагнация

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Напомним, в первую декаду декабря стало известно, что в Ростове цены на жилье в новостройках обновила исторический максимум, и теперь на покупку объекта недвижимости в новых домах дончанам придется выложить в среднем 135 тысяч рублей за «квадрат».
Рост цен на жилье заставляет покупателей обращать все больше внимания на доступные объекты недвижимости. Портал «Мир квартир» подготовил таблицу с данным о продаже жилья в Ростове-на-Дону с динамикой изменения цен. Для анализа использовали данные продажи почти 60,3 тысячи квартир.
Так, с 10 ноября по 10 декабря в Ростове зафиксировали снижение средней стоимости квадратного метра жилья. Средняя площадь однокомнатных квартир, выставленных на продажу в Ростове, увеличилась до 36,77 квадратных метра, стоимость таких объектов в среднем составила 2,32 миллиона рублей (-0,37%). Стоимость квадратного метра также снизилась на 0,87% до 64,7 тысячи рублей.
А вот площадь двухкомнатных квартир стала меньше, в среднем площадь аналогичных объектов недвижимости на рынке составляет 53,81 квадратных метра, а их цена 3,51 миллиона рублей (-1,86%). При этом квадратный метр «двушек» стал дешевле на 1,42% и стал стоить 65,14 тысячи рублей.
Сильнее всего подешевели трехкомнатные квартиры, хотя средняя площадь объектов на рынке увеличилась до 73,32 квадратных метра, их цена упала почти на 4,7% — до 4,49 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра этой категории жилья упала на 5,76% — до 60,3 тысячи рублей.
Аналитики добавили, что в среднем объекты стали дешевле на 2,9%, а стоимость квадратного метра жилья снизилась на 3%. Подобные уступки со стороны продавцов могут свидетельствовать о том, что количество предложений на рынке оказалось выше спроса, и теперь владельцы недвижимости вынуждены снижать цены на свое имущество. Однако информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее стало известно, что в России обсуждают отмену требований к освещенности жилья.