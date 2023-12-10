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Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

На рынке недвижимости в Ростове наметилась стагнация

На рынке жилья в Ростове наметилась стагнация

10 декабря 2023, 20:02
Фото: 1MI
На рынке недвижимости в Ростове наметилась стагнация

В Ростове в декабре снизилась стоимостью квадратного метра жилья

В декабре 2023 года в Ростове стали чаще продавать квартиры с низкой стоимостью квадратного метра жилья и большей площадью, об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

Напомним, в первую декаду декабря стало известно, что в Ростове цены на жилье в новостройках обновила исторический максимум, и теперь на покупку объекта недвижимости в новых домах дончанам придется выложить в среднем 135 тысяч рублей за «квадрат».

Рост цен на жилье заставляет покупателей обращать все больше внимания на доступные объекты недвижимости. Портал «Мир квартир» подготовил таблицу с данным о продаже жилья в Ростове-на-Дону с динамикой изменения цен. Для анализа использовали данные продажи почти 60,3 тысячи квартир.

Так, с 10 ноября по 10 декабря в Ростове зафиксировали снижение средней стоимости квадратного метра жилья. Средняя площадь однокомнатных квартир, выставленных на продажу в Ростове, увеличилась до 36,77 квадратных метра, стоимость таких объектов в среднем составила 2,32 миллиона рублей (-0,37%). Стоимость квадратного метра также снизилась на 0,87% до 64,7 тысячи рублей.

Фото: rostov-na-donu.mirkvartir.ru

А вот площадь двухкомнатных квартир стала меньше, в среднем площадь аналогичных объектов недвижимости на рынке составляет 53,81 квадратных метра, а их цена 3,51 миллиона рублей (-1,86%). При этом квадратный метр «двушек» стал дешевле на 1,42% и стал стоить 65,14 тысячи рублей.

Сильнее всего подешевели трехкомнатные квартиры, хотя средняя площадь объектов на рынке увеличилась до 73,32 квадратных метра, их цена упала почти на 4,7% — до 4,49 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра этой категории жилья упала на 5,76% — до 60,3 тысячи рублей.

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Аналитики добавили, что в среднем объекты стали дешевле на 2,9%, а стоимость квадратного метра жилья снизилась на 3%. Подобные уступки со стороны продавцов могут свидетельствовать о том, что количество предложений на рынке оказалось выше спроса, и теперь владельцы недвижимости вынуждены снижать цены на свое имущество. Однако информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее стало известно, что в России обсуждают отмену требований к освещенности жилья.

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