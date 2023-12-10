На рынке жилья в Ростове наметилась стагнация

Аналитики добавили, что в среднем объекты стали дешевле на 2,9%, а стоимость квадратного метра жилья снизилась на 3%. Подобные уступки со стороны продавцов могут свидетельствовать о том, что количество предложений на рынке оказалось выше спроса, и теперь владельцы недвижимости вынуждены снижать цены на свое имущество. Однако информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.