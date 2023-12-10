Накануне новогодних праздников из Ростова запустят дополнительные поезда

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По всей России будут запущены дополнительные рейсы. Они начнут ходить начиная с 22 декабря и по 8 января.
Самая большая нагрузка на железнодорожные перевозки ожидается 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года.
Пассажиров предупредили, что билеты на дополнительные рейсы можно будет купить не сразу. А по мере назначения.
Из Ростова в праздники можно будет отправиться на туристических поездах в Розу Хутор и Черкесск. Кроме того, дополнительные поезда будут ходить в Кисловодск, Сочи и Адлер.
Ранее стало известно, что дополнительные поезда будут ходить из Ростова в Симферополь. Состав будет следовать из Москвы. На пути его следования будут остановки в Мичуринске, Воронеже, Ростове-на-Дону и Тамани.