Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока

А теперь приступаем к приготовлению заправки. Несколько ложек греческого йогурта нужно смешать с горчицей, последнюю стоит добавлять по чуть-чуть, чтобы в процессе оценить вкус. В конце можно добавить немного лимонного сока и все тщательно перемешать. Таким «йогуртонезом» можно заправлять любые салаты и не переживать за фигуру.