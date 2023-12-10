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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

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Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока

Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока

10 декабря 2023, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru
Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока
Этот красочный и невероятно вкусный крабовый салат украсит и простой семейный ужин, и новогодний стол. В нем много овощей, белка, в меру жиров, что понравится тем, кто не хочет набрать лишних килограммов. А готовится из продуктов, которые легко найти в ближайшем супермаркете Ростова-на-Дону.

Любимый с детства крабовый салат можно сделать диетическим. Для этого всего лишь нужно заменить майонез на два секретных ингредиента.

Итак, нам понадобится:

  • упаковка крабовых палочек;
  • три куриных яйца;
  • один болгарский перец красного или желтого цвета;
  • один огурец;
  • банка сладкой кукурузы;
  • горчица;
  • греческий несладкий йогурт;
  • зеленый лук.
Чтобы сделать крабовый салат диетическим и полезным, нужно всего лишь отказаться от майонезаЧтобы сделать крабовый салат диетическим и полезным, нужно всего лишь отказаться от майонеза
Чтобы сделать крабовый салат диетическим и полезным, нужно всего лишь отказаться от майонеза
Фото: rostovgazeta.ru

Яйца отвариваем до состояния «вкрутую». Чтобы они не треснули в процессе варки, добавляем в воду ложку поваренной соли. Спустя семь минут после закипания, снимаем с огня и ставим остужаться под холодную воду.

Яйца отвариваем до состояния «вкрутую»Яйца отвариваем до состояния «вкрутую»
Яйца отвариваем до состояния «вкрутую»
Фото: rostovgazeta.ru

Болгарский перец нарезаем мелким кубиком.

Болгарский перец нарезаем мелким кубиком.Болгарский перец нарезаем мелким кубиком.
Болгарский перец нарезаем мелким кубиком.
Фото: rostovgazeta.ru

А вы знали, что перец разделяют на «мальчиков» и «девочек»? Для салата и закусок из свежих овощей лучше брать «девочек», у таких перцев на «дне» четыре сектора. «Мальчиков» с тремя выпуклостями лучше брать для тушения и жарки.

Болгарский перец разделяют на «мальчиков» и «девочек»Болгарский перец разделяют на «мальчиков» и «девочек»
Болгарский перец разделяют на «мальчиков» и «девочек»
Фото: rostovgazeta.ru

Высыпаем в салатник.

Перец высыпаем в салатникПерец высыпаем в салатник
Перец высыпаем в салатник
Фото: rostovgazeta.ru

Также нарезаем огурец. Если корка горчит, ее лучше снять.

Также нарезаем огурецТакже нарезаем огурец
Также нарезаем огурец
Фото: rostovgazeta.ru

Крабовые палочки нарезаем покрупнее. Так их вкус в салате будет ощущаться ярче. Туда же в салатник отправляем зеленый лук.

Крабовые палочки нарезаем покрупнееКрабовые палочки нарезаем покрупнее
Крабовые палочки нарезаем покрупнее
Фото: rostovgazeta.ru

Чистим яйца, режем мелким кубиком.

Чистим яйца, режем мелким кубикомЧистим яйца, режем мелким кубиком
Чистим яйца, режем мелким кубикомЧистим яйца, режем мелким кубиком
Чистим яйца, режем мелким кубикомЧистим яйца, режем мелким кубиком
Чистим яйца, режем мелким кубиком
Фото: rostovgazeta.ru

Из банки с кукурузой сливаем жидкость. Добавляем зерна в салат.

Из банки с кукурузой сначала нужно слить жидкостьИз банки с кукурузой сначала нужно слить жидкость
Из банки с кукурузой сначала нужно слить жидкость
Фото: rostovgazeta.ru

А теперь приступаем к приготовлению заправки. Несколько ложек греческого йогурта нужно смешать с горчицей, последнюю стоит добавлять по чуть-чуть, чтобы в процессе оценить вкус. В конце можно добавить немного лимонного сока и все тщательно перемешать. Таким «йогуртонезом» можно заправлять любые салаты и не переживать за фигуру.

Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получить "йогуртонез"Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получить "йогуртонез"
Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получить «йогуртонез»Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получить «йогуртонез»
Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получить "йогуртонез"
Фото: rostovgazeta.ru

Заправьте салат «йогуртонезом» и можно подавать блюдо к столу!

Салат из крабовых палочек без майонезаСалат из крабовых палочек без майонеза
Салат из крабовых палочек без майонеза
Фото: rostovgazeta.ru
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