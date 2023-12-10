Найден рецепт умопомрачительно вкусного крабового салата, от которого не растут бока

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Любимый с детства крабовый салат можно сделать диетическим. Для этого всего лишь нужно заменить майонез на два секретных ингредиента.
Итак, нам понадобится:
Яйца отвариваем до состояния «вкрутую». Чтобы они не треснули в процессе варки, добавляем в воду ложку поваренной соли. Спустя семь минут после закипания, снимаем с огня и ставим остужаться под холодную воду.
Болгарский перец нарезаем мелким кубиком.
А вы знали, что перец разделяют на «мальчиков» и «девочек»? Для салата и закусок из свежих овощей лучше брать «девочек», у таких перцев на «дне» четыре сектора. «Мальчиков» с тремя выпуклостями лучше брать для тушения и жарки.
Высыпаем в салатник.
Также нарезаем огурец. Если корка горчит, ее лучше снять.
Крабовые палочки нарезаем покрупнее. Так их вкус в салате будет ощущаться ярче. Туда же в салатник отправляем зеленый лук.
Чистим яйца, режем мелким кубиком.
Из банки с кукурузой сливаем жидкость. Добавляем зерна в салат.
А теперь приступаем к приготовлению заправки. Несколько ложек греческого йогурта нужно смешать с горчицей, последнюю стоит добавлять по чуть-чуть, чтобы в процессе оценить вкус. В конце можно добавить немного лимонного сока и все тщательно перемешать. Таким «йогуртонезом» можно заправлять любые салаты и не переживать за фигуру.
Заправьте салат «йогуртонезом» и можно подавать блюдо к столу!