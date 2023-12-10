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Несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 12 декабря

Несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 12 декабря

10 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения водоснабжения, которые затронут несколько улиц, сообщает Ростовводоканал.

Во вторник, 12 декабря, пройдут работы по реконструкции участка водопровода по улице Портовой. Они продлятся с 09.00 мск до 00.00.

Из-за этого отключат воду сразу на нескольких улицах — Судостроительная, Кузнечная, Международная, Нижний Железнодорожный проезд.

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Ранее появилась информация, что в Каменске-Шахтинском направят свыше 960 миллионов рублей для проведения работ по реконструкции систем водоснабжения. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Каменск-Шахтинский#Азовский район#Реконструкция#Последние новости Ростова на сегодня#Водопровод#Водоснабжение#Работы#Отключения#Улицы
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