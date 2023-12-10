Почти 300 жителей Сахалинской области подали заявки на конкурс «Начни игру»

«Растущий интерес к игровой индустрии, подтвержденный статистикой и исследованиями российского рынка, убедил нас: открыть проект, направленный на поиск и поддержку талантливых создателей видеоигр — это правильная и своевременная идея. Результаты заявочной кампании говорят сами за себя: если в первом сезоне приняли участие свыше 80 тысяч человек, то во втором сезоне этот показатель удалось увеличить на 15%. Успеха проекту „Начни игру“ добавило введение еще одной профессии в направлении „Партнерский кейс“ — геймификатор. Это перспективная профессия, без которой не смогут в ближайшем будущем обходиться ни образование, ни бизнес-среда. Основы геймификации с нашей поддержкой изучили почти 9 тысяч участников», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.