Ростовские штурмовики подняли российский триколор над освобожденной Марьинкой

Бойцы полка закрепили позиции в городе, после чего продолжили работы по освобождению территорий города. И вот спустя девять дней военкор Котенок опубликовал видео из Марьинки, на котором запечатлено, как российские бойцы устанавливают триколор на участке освобожденной территории. Предположительно, сами бойцы также служили в 103-м полку. Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.