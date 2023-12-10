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Published Сегодня, 20:04

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Updated Сегодня, 20:56

Ростовчане установили флаг России в городе Марьинка

Ростовские штурмовики подняли российский триколор над освобожденной Марьинкой

10 декабря 2023, 20:04
Фото: Midjourney
Ростовчане установили флаг России в городе Марьинка
Ростовский 103-й полк установил российский триколор после взятия под контроль города Марьинка, об этом сообщил военкор Котенок.

Напомним, 1 декабря политолог, эксперт телеканала «Россия-1» Владимир Карасёв со ссылкой на «Донец Медиа» объявил, что бойцам 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ из Ростовской области удалось взять под контроль город Марьинку.

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Бойцы полка закрепили позиции в городе, после чего продолжили работы по освобождению территорий города. И вот спустя девять дней военкор Котенок опубликовал видео из Марьинки, на котором запечатлено, как российские бойцы устанавливают триколор на участке освобожденной территории. Предположительно, сами бойцы также служили в 103-м полку. Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Видео: Видео: t.me/voenkorKotenok / 1MI

Ранее казачья бригада «Дон» поделилась подробностями освобождения Марьинки.

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