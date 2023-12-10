Ростовские штурмовики подняли российский триколор над освобожденной Марьинкой

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Напомним, 1 декабря политолог, эксперт телеканала «Россия-1» Владимир Карасёв со ссылкой на «Донец Медиа» объявил, что бойцам 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ из Ростовской области удалось взять под контроль город Марьинку.
Бойцы полка закрепили позиции в городе, после чего продолжили работы по освобождению территорий города. И вот спустя девять дней военкор Котенок опубликовал видео из Марьинки, на котором запечатлено, как российские бойцы устанавливают триколор на участке освобожденной территории. Предположительно, сами бойцы также служили в 103-м полку. Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.