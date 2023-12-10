Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины

«План американский состоит в максимальном затягивании времени боевых действий. Потому что американцы от этого получают бенефиты, бонусы. Основные бонусы они, конечно, уже получили: угробили европейскую промышленность и влияние Европы как единого политического субъекта[…] Для американцев очень важно подольше растянуть так называемую агонию Украины», — объяснил Александр Бородай.