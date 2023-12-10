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Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины

Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины

10 декабря 2023, 11:55
Фото: Midjourney
Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что американцы заинтересованы в затягивании боевых действий в Украине ради собственной выгоды, об этом он сообщил в комментарии для «ДумаТВ».

В пятницу, 8 декабря, зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер рассказал, что в настоящий момент западные партнеры Украины, в частности США, заинтересованы в том, чтобы вынудить Россию выйти на переговоры в конце 2024 года на выгодных для Киева условиях.

В ответ на это зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Александр Бородай заявил, что подобные заявления не что иное, как попытка «растянуть» сроки конфликта для получения максимальной выгоды от текущей геополитической ситуации.

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«План американский состоит в максимальном затягивании времени боевых действий. Потому что американцы от этого получают бенефиты, бонусы. Основные бонусы они, конечно, уже получили: угробили европейскую промышленность и влияние Европы как единого политического субъекта[…] Для американцев очень важно подольше растянуть так называемую агонию Украины», — объяснил Александр Бородай.

Ранее Александр Бородай поделился прогнозом относительно будущих выборов президента Украины.

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