Сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В «Метро» баночка красной икры лососевых рыб обойдется в 424 рубля за 95 грамов. Из этого количества получится сделать несколько бутербродов.
Можно взять икру в таре 210 граммов и добавить ее в различные салаты, но придется потратить 1,3 тысячи рублей. А за 3,3 тысячи продают полкилограмма деликатеса.
Кстати, за 82 рубля можно взять баночку имитированной красной икры.
В «Пятерочке» самая дешевая икра — кабачковая, которая стоит 66 рублей. А имитированная обойдется в 105 рублей.
Ровно 500 рублей стоит баночка икры весом 90 граммов.
В «Перекрестке» имитированная икра стоит от 76 до 102 рублей. Около 100 граммов настоящего деликатеса стоят 590 рублей, 320 граммов — 1,7 тысячи, 440 граммов — 2,2 тысячи.
Различные виды икры продают в «Ленте», можно приобрести баночку 140 граммов за 611 и 1,2 тысячи рублей в зависимости от производителя. Икра кижуча объемом 220 граммов обойдется в 1,9 тысячи рублей.
В магазинах «Рыбсеть» в продаже есть 480 граммов красной икры за 5,2 тысячи рублей. Икра кеты за 250 граммов стоит 2,3 тысячи, горбуши — 2 тысячи, зернистая — 1,8 тысячи.
Этот деликатес продается и в «Апексе» по цене 600 рублей за 100 граммов. В «Ашане» есть икра кижуча за 1,5 тысячи рублей за 220 граммов. А лососевая стоит 1,3 тысячи рублей за 230 граммов.
Ранее стало известно, что красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году.