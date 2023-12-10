Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В воскресенье, 10 декабря, ожидаются морозы с температурой до -1 градуса. Начнется снегопад с дождем, и ветер усилится до 6 метров в секунду.
С понедельника по среду ожидаются снег с дождем, а температура, возможно, поднимется до +2 градусов. Сильный ветер сохранится в этот период.
В четверг и пятницу ожидаются дожди, и температура повысится до +5 градусов. В субботу, 16 декабря, будет снег с дождем, а температура упадет до +1 градуса.
Также стоит отметить, что ночью на следующей неделе ожидается понижение температуры до -1 градуса.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. Материал на эту тему читайте по ссылке.