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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:51

Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря

Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря

10 декабря 2023, 10:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 10 декабря, может ухудшиться погода, а температура опустится ниже нуля, сообщили синоптики.

В воскресенье, 10 декабря, ожидаются морозы с температурой до -1 градуса. Начнется снегопад с дождем, и ветер усилится до 6 метров в секунду.

С понедельника по среду ожидаются снег с дождем, а температура, возможно, поднимется до +2 градусов. Сильный ветер сохранится в этот период.

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В четверг и пятницу ожидаются дожди, и температура повысится до +5 градусов. В субботу, 16 декабря, будет снег с дождем, а температура упадет до +1 градуса.

Также стоит отметить, что ночью на следующей неделе ожидается понижение температуры до -1 градуса.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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