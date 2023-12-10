Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, ожидаются морозы с температурой до -1 градуса. Начнется снегопад с дождем, и ветер усилится до 6 метров в секунду.



С понедельника по среду ожидаются снег с дождем, а температура, возможно, поднимется до +2 градусов. Сильный ветер сохранится в этот период.