Стала известна стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В «Ашане» имитированная черная икра стоит 119 рублей за баночку, а настоящая обойдется намного дороже. Так, осетровая стоит 3,6 тысячи за 50 граммов и 6,8 тысячи — за 100 граммов.
В «Рыбсети» осетровая икра обойдется в 9,8 тысячи за 113 граммов, 12,1 тысячи — за 125 граммов, 4,9 тысячи — за 56 граммов. За 17 тысяч рублей можно приобрести 250 граммов деликатеса.
В «Перекрестке» его стоимость составляет 3,8 тысячи рублей за 50 граммов и почти 6 тысяч рублей — за 100 граммов. В «Ленте» 100 граммов можно приобрести за 6,2 тысячи рублей.
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