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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростове-на-Дону

Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростове-на-Дону

10 декабря 2023, 07:45
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону дождливая погода будет сохраняться в течение всей следующей недели, сообщили синоптики.

В воскресенье, 10 декабря, в городе ожидаются заморозки с температурой до -1 градуса. Выпает снег, а ветер усилится до 6 метров в секунду.

С понедельника по среду прогнозируют снег с дождем, а воздух может прогреться до +2 градусов. Сильный ветер в этот период сохранится.

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В четверг и пятницу пройдут дожди, а температура вырастет до +5 градусов. В субботу, 16 декабря, прогнозируют снег с дождем, а температура опустится до +1 градуса.

Добавим, что в ночное время на следующей неделе температура будет опускаться до -1 градуса.

Ранее в донском регионе поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана.

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