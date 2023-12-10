Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В воскресенье, 10 декабря, в городе ожидаются заморозки с температурой до -1 градуса. Выпает снег, а ветер усилится до 6 метров в секунду.
С понедельника по среду прогнозируют снег с дождем, а воздух может прогреться до +2 градусов. Сильный ветер в этот период сохранится.
В четверг и пятницу пройдут дожди, а температура вырастет до +5 градусов. В субботу, 16 декабря, прогнозируют снег с дождем, а температура опустится до +1 градуса.
Добавим, что в ночное время на следующей неделе температура будет опускаться до -1 градуса.
Ранее в донском регионе поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана.