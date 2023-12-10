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Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему ему жалко блогеров

«Стена с плесенью и вонью»: ростовскому митрополиту стало жалко блогеров

10 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, почему ему жалко блогеров

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что ему жалко блогеров, сообщил он в программе «Сугубо личное».

В передаче на телеканале «Дон 24» он затронул тему того, что интересно подросткам. В этот список вошли блогеры, которых митрополиту стало жалко.

«Они поставлены в жесткие рамки, так как должны быть постоянно интересны публике. Это значит, что нужно менять с той скоростью, с которой сам не меняешься. Приходится давать картинку, которая привлекает, но это же ложь», — заявил митрополит.

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Он добавил, что это не очаг Папы Карло, где за холстом золотым ключиком открывается дверь. По его словам, это просто стена с плесенью и вонью, но красивая картинка.

«Молодые люди должны понять, что это не жизнь, а суррогат жизни», — подчеркнул митрополит.

Ранее он объяснил, почему церковь выступает против гаданий.

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