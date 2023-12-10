«Стена с плесенью и вонью»: ростовскому митрополиту стало жалко блогеров

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В передаче на телеканале «Дон 24» он затронул тему того, что интересно подросткам. В этот список вошли блогеры, которых митрополиту стало жалко.
«Они поставлены в жесткие рамки, так как должны быть постоянно интересны публике. Это значит, что нужно менять с той скоростью, с которой сам не меняешься. Приходится давать картинку, которая привлекает, но это же ложь», — заявил митрополит.
Он добавил, что это не очаг Папы Карло, где за холстом золотым ключиком открывается дверь. По его словам, это просто стена с плесенью и вонью, но красивая картинка.
«Молодые люди должны понять, что это не жизнь, а суррогат жизни», — подчеркнул митрополит.
Ранее он объяснил, почему церковь выступает против гаданий.