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Published Сегодня, 09:58

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Стоимость яиц в 2023 году выросла на 45 рублей в Ростовской области

Стоимость яиц в 2023 году выросла на 45 рублей в Ростовской области

10 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала года стоимость яиц увеличилась в среднем на 45 рублей, следует из данных Ростовстата.

В январе 2023 года ведомство сообщило, что средняя цена за десяток в регионе составляла 75,2 рубля. Дороже всего они были в Таганроге — 76,8 рубля.

Теперь же в регионе средняя стоимость достигает 120 рублей и Таганрог опять стал лидером. В городе приходится их покупать за 124 рубля.

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Отмечается, что дешевле всего яйца стоят в Волгодонске — 111 рублей.

Добавим, что за это время говядина подорожала с 468 до 502 рублей, куриное мясо — со 165 до 226 рублей. Самая низкая цена оказалась в Миллерово — 196 рублей.

Ранее Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье.

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