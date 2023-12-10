Стоимость яиц в 2023 году выросла на 45 рублей в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В январе 2023 года ведомство сообщило, что средняя цена за десяток в регионе составляла 75,2 рубля. Дороже всего они были в Таганроге — 76,8 рубля.
Теперь же в регионе средняя стоимость достигает 120 рублей и Таганрог опять стал лидером. В городе приходится их покупать за 124 рубля.
Отмечается, что дешевле всего яйца стоят в Волгодонске — 111 рублей.
Добавим, что за это время говядина подорожала с 468 до 502 рублей, куриное мясо — со 165 до 226 рублей. Самая низкая цена оказалась в Миллерово — 196 рублей.
Ранее Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье.