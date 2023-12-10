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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Труп молодого человека нашли на остановке в Ростовской области

Труп 17-летнего подростка нашли на остановке в Ростовской области

10 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI
Труп молодого человека нашли на остановке в Ростовской области
В поселке Быстрогорский Ростовской области был обнаружен труп молодого человека, сообщает телеграм-канал «Тацинская сегодня».

Пока нет информации о том, от чего умер подросток. В соцсетях пишут, что его обнаружили без признаков жизни 9 декабря.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако медики не смогли оказать ему помощь.

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Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства смерти молодого человека. Знакомые парня пишут, что он был жизнерадостным подростком.

Обращаем внимание читателей на то, что официальные ведомства о гибели юноши пока не сообщали, информация уточняется.

Ранее на территории «Исаевского машиностроительного завода» было найдено тело. Предполагается, что умершим был ранее судимый мужчина.

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