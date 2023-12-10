Труп 17-летнего подростка нашли на остановке в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Пока нет информации о том, от чего умер подросток. В соцсетях пишут, что его обнаружили без признаков жизни 9 декабря.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако медики не смогли оказать ему помощь.
Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства смерти молодого человека. Знакомые парня пишут, что он был жизнерадостным подростком.
Обращаем внимание читателей на то, что официальные ведомства о гибели юноши пока не сообщали, информация уточняется.
Ранее на территории «Исаевского машиностроительного завода» было найдено тело. Предполагается, что умершим был ранее судимый мужчина.