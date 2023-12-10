Устойчивое развитие Сахалина с участием ИИ обсудили на дизайн-сессии

«В качестве следующего шага мы будем проводить оценку и реализацию предложенных инициатив. При этом основное внимание будет уделено оценке их потенциального влияния на окружающую среду и экономическую эффективность. Этот шаг представляет собой важный этап в процессе нашей работы, который позволит нам определить приоритеты и разработать стратегию для дальнейшего развития региона. Нашей целью является не просто поиск путей для достижения ESG-трансформации, но и учет интересов всех заинтересованных сторон в этом процессе», — прокомментировал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.