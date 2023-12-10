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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Россию снова вернулись бренды Adidas и Reebok

В Россию снова вернулись бренды Adidas и Reebok

10 декабря 2023, 16:18
Фото: 1MI
В Россию снова вернулись бренды Adidas и Reebok
В Москве открылся первый магазин сети ASP, благодаря которому восстановят импорт в Россию продукции компаний Adidas и Reebok, об этом сообщил портал «Новые известия».
Сюжет
Санкции

В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что в России открылся первый магазин ASP, в котором продают продукцию спортивных брендов Adidas и Reebok. Обозреватели посетили магазин и выяснили, сколько денег придется потратить на покупку одежды и обуви брендов, покинувших российский рынок в 2022 году.

Когда магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате
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Согласно данным издания, новый магазин предлагает клиентам приобрести спортивную одежду и обувь почти в три раза дороже тех цен, за которые продавали экипировку до ухода брендов с рынка. Так футбольные бутсы, которые стоили в 2022 году шесть тысяч рублей, теперь можно приобрести примерно за 15 тысяч рублей. Средние цены на товары Reebok составили 11-12 тысяч рублей со скидкой, при этом полная цена на некоторые изделия составляет от 17 до 20 тысяч рублей.

Lestate заявили, что в магазинах будет представлена только одежда и обувь Adidas и Reebok, которые закупают по параллельному импорту. При этом пока что в магазине представлены товары, выкупленные у российского отделения Adidas.

Ранее сообщалось, что магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате до конца 2023 года.

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