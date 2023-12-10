В Россию снова вернулись бренды Adidas и Reebok

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что в России открылся первый магазин ASP, в котором продают продукцию спортивных брендов Adidas и Reebok. Обозреватели посетили магазин и выяснили, сколько денег придется потратить на покупку одежды и обуви брендов, покинувших российский рынок в 2022 году.
Согласно данным издания, новый магазин предлагает клиентам приобрести спортивную одежду и обувь почти в три раза дороже тех цен, за которые продавали экипировку до ухода брендов с рынка. Так футбольные бутсы, которые стоили в 2022 году шесть тысяч рублей, теперь можно приобрести примерно за 15 тысяч рублей. Средние цены на товары Reebok составили 11-12 тысяч рублей со скидкой, при этом полная цена на некоторые изделия составляет от 17 до 20 тысяч рублей.
Lestate заявили, что в магазинах будет представлена только одежда и обувь Adidas и Reebok, которые закупают по параллельному импорту. При этом пока что в магазине представлены товары, выкупленные у российского отделения Adidas.
Ранее сообщалось, что магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате до конца 2023 года.