В Россию снова вернулись бренды Adidas и Reebok

Согласно данным издания, новый магазин предлагает клиентам приобрести спортивную одежду и обувь почти в три раза дороже тех цен, за которые продавали экипировку до ухода брендов с рынка. Так футбольные бутсы, которые стоили в 2022 году шесть тысяч рублей, теперь можно приобрести примерно за 15 тысяч рублей. Средние цены на товары Reebok составили 11-12 тысяч рублей со скидкой, при этом полная цена на некоторые изделия составляет от 17 до 20 тысяч рублей.