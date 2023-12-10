В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Напомним, в ноябре в Пролетарском районе Ростова провели работы по сносу аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. С тех пор ростовчан интересовало, что же собираются сделать с землей под одним из самых известных аварийных домов в городе.
Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий в администрации города о том, что планируют сделать с участком, где стояла пятиэтажка.
«По информации администрации Пролетарского района, рассматривается вопрос благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений», — сообщили власти города. Предположительно, на месте пятиэтажки планируют обустроить сквер или небольшую аллею с лавками для прогулок и отдыха ростовчан.
Ранее стало известно, что в Ростове законсервируют «Дом актера».