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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:02

В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер

В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер

10 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI
В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер
В Ростове планируют благоустроить сквер на месте аварийного дома на Кривошлыковском, 4, об этом RostovGazeta сообщили в администрации города.

Напомним, в ноябре в Пролетарском районе Ростова провели работы по сносу аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. С тех пор ростовчан интересовало, что же собираются сделать с землей под одним из самых известных аварийных домов в городе.

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Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий в администрации города о том, что планируют сделать с участком, где стояла пятиэтажка.

«По информации администрации Пролетарского района, рассматривается вопрос благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений», — сообщили власти города. Предположительно, на месте пятиэтажки планируют обустроить сквер или небольшую аллею с лавками для прогулок и отдыха ростовчан.

Ранее стало известно, что в Ростове законсервируют «Дом актера».

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