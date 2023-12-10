В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В воскресенье, 10 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что из-за неблагоприятной погоды коммунальные службы проводят превентивные меры по обработке улиц города, в том числе тротуаров, противогололедными материалами.
В настоящее время к работам привлекли 102 единицы спецтехники и 2,6 тысячи уборщиков, две тысячи из которых являются дворниками УК.
«Началась обработка дорожного полотна, особо опасных участков: мостовых сооружений, путепроводов, спусков и подъемов.Также приступили к работам по обработке тротуаров», — рассказал Алексей Логвиненко, призвав горожан быть осторожными во время прогулок, в том числе переходить дороги исключительно по пешеходным дорожкам.
Водителей также просят соблюдать дистанцию с другими автомобилями, стараться не разгоняться и избегать резкого торможения, а также парковаться только на оборудованных для этого местах, чтобы не мешать работе коммунальщиков.
Ранее жителей Ростова предупредили о гололедице.