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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:31

В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков

В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков

10 декабря 2023, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков
В Ростове из-за ухудшения погодных условий начали уборку улиц и обработку дорог противогололедными материалами, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В воскресенье, 10 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что из-за неблагоприятной погоды коммунальные службы проводят превентивные меры по обработке улиц города, в том числе тротуаров, противогололедными материалами.

В настоящее время к работам привлекли 102 единицы спецтехники и 2,6 тысячи уборщиков, две тысячи из которых являются дворниками УК.

«Началась обработка дорожного полотна, особо опасных участков: мостовых сооружений, путепроводов, спусков и подъемов.Также приступили к работам по обработке тротуаров», — рассказал Алексей Логвиненко, призвав горожан быть осторожными во время прогулок, в том числе переходить дороги исключительно по пешеходным дорожкам.

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Водителей также просят соблюдать дистанцию с другими автомобилями, стараться не разгоняться и избегать резкого торможения, а также парковаться только на оборудованных для этого местах, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Ранее жителей Ростова предупредили о гололедице.

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