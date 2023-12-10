В Ростове пропал без вести 79-летний отец журналиста Хорошилова

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, вы можете сообщить ее родным и близким Алексея Хорошилова по номерам 8(918)532-18-97, 8(925)049-59-75 или позвонить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52, а также позвонить по единому номеру 112.