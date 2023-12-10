В Ростове пропал без вести 79-летний отец журналиста Хорошилова

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Вечером субботы, 9 декабря, в Telegram-канале Александровки опубликовали сообщение об исчезновении 79-летнего Алексея Хорошилова, отца известного журналиста из Ростова Игоря Хорошилова.
По словам близких пенсионера, мужчина ушел из дома около 16.00 мск и не вернулся.
«Искали с МВД вечером по окрестностям — не нашли. Возможна потеря памяти, думает, что он в Хабаровске…», — рассказал источник.
Уже 10 декабря об исчезновении пенсионера сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области. Алексея Хорошилова описывают как худощавого мужчину ростом 1,7 метра с седыми волосами и серо-голубыми глазами. На момент пропажи ростовчанин был одет в голубую рубашку, черный жилет, черные штаны, серые тапки и синюю вязаную шапку.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, вы можете сообщить ее родным и близким Алексея Хорошилова по номерам 8(918)532-18-97, 8(925)049-59-75 или позвонить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52, а также позвонить по единому номеру 112.
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