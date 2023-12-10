В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Напомним, что мужчину разыскивали с 7 декабря. Теперь появилась информация, что живым его найти не удалось.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Что именно с ним произошло, не раскрывается.
По информации издания Rostov.ру, 33-летний мужчина попал в больницу из-за травмы ноги, а через некоторое время якобы сбежал из больницы. Тогда начался его розыск, к которому присоединились волонтеры.
Официальных комментариев о том, что мужчина был в медицинском учреждении, не появлялось.
Читайте также о том, как тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области