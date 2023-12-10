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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины

В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины

10 декабря 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли тело местного жителя, который считался пропавшим, сообщили местные поисковики.

Напомним, что мужчину разыскивали с 7 декабря. Теперь появилась информация, что живым его найти не удалось.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Что именно с ним произошло, не раскрывается.

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По информации издания Rostov.ру, 33-летний мужчина попал в больницу из-за травмы ноги, а через некоторое время якобы сбежал из больницы. Тогда начался его розыск, к которому присоединились волонтеры.

Официальных комментариев о том, что мужчина был в медицинском учреждении, не появлялось.

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