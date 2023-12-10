В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов

Николай Кольжанов родился 3 ноября 1954 года в поселке Глубоком, он стал главой администрации родного поселка в феврале 1992 года. Через девять лет он вступил в должность главы Каменского района, последний раз данные о его работе в администрации обновлялись 14 июня 2013 года. Через три года Кольжанов стал советников атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».