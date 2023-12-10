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В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов

В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов

10 декабря 2023, 15:19
Фото: vk.com/skwrz
В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов
В Ростовской области прервалась жизнь 69-летнего Николая Кольжанова, который руководил администрацией Каменским района более 12 лет, об этом сообщили в «Союзе Казаков-Воинов России и Зарубежья».

В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что на 69 году из жизни ушел председатель Совета Стариков и Суда Чести СКВРиЗ, казачий полковник и бывший глава администрации Каменского района Ростовской области Николай Кольжанов.

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Николай Кольжанов родился 3 ноября 1954 года в поселке Глубоком, он стал главой администрации родного поселка в феврале 1992 года. Через девять лет он вступил в должность главы Каменского района, последний раз данные о его работе в администрации обновлялись 14 июня 2013 года. Через три года Кольжанов стал советников атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Борисовича», — сказано в сообщении Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья.

Ранее стало известно, каким образом у певца Shaman оказалось удостоверение казака.

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