В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что на 69 году из жизни ушел председатель Совета Стариков и Суда Чести СКВРиЗ, казачий полковник и бывший глава администрации Каменского района Ростовской области Николай Кольжанов.
Николай Кольжанов родился 3 ноября 1954 года в поселке Глубоком, он стал главой администрации родного поселка в феврале 1992 года. Через девять лет он вступил в должность главы Каменского района, последний раз данные о его работе в администрации обновлялись 14 июня 2013 года. Через три года Кольжанов стал советников атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Борисовича», — сказано в сообщении Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья.
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