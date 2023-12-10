В Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса. Видео

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что на М-4 «Дон» в Каменском районе произошло жесткое ДТП с участием микроавтобуса и фуры.
Сообщество «Подслушано в Каменске-Шахтинском» рассказало, что на 909-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с переполненном пассажирами микроавтобусом. Hyundai Starex с 9 людьми на ходу врезался в фуру, один человек пострадал.
Для того, чтобы освободить пострадавшую женщину спасателям пришлось применить специальную технику. Вскоре женщину удалось извлечь из покореженного автобуса, предварительно сообщается, что женщину доставили в каменскую ЦГБ вместе с несовершеннолетним ребенком.
Официально информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.