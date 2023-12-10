В Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса. Видео

Сообщество «Подслушано в Каменске-Шахтинском» рассказало, что на 909-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с переполненном пассажирами микроавтобусом. Hyundai Starex с 9 людьми на ходу врезался в фуру, один человек пострадал.