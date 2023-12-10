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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Пострадавшую в ДТП на М-4 дончанку пришлось доставать из авто инструментами

В Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса. Видео

10 декабря 2023, 11:25
Фото: 24.mchs.gov.ru
Пострадавшую в ДТП на М-4 дончанку пришлось доставать из авто инструментами

Пострадавшую в ДТП на М-4 дончанку пришлось доставать из авто инструментами

В Ростовской области пассажирку пришлось доставать из покореженного в ДТП микроавтобуса с помощью инструментов после жесткого ДТП на М-4, видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 10 декабря, стало известно, что на М-4 «Дон» в Каменском районе произошло жесткое ДТП с участием микроавтобуса и фуры.

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Сообщество «Подслушано в Каменске-Шахтинском» рассказало, что на 909-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с переполненном пассажирами микроавтобусом. Hyundai Starex с 9 людьми на ходу врезался в фуру, один человек пострадал.

Для того, чтобы освободить пострадавшую женщину спасателям пришлось применить специальную технику. Вскоре женщину удалось извлечь из покореженного автобуса, предварительно сообщается, что женщину доставили в каменскую ЦГБ вместе с несовершеннолетним ребенком.

Видео: Видео: vk.com/overhear_vkamenske / 24.mchs.gov.ru

Официально информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.

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