Власти Ростова «свернули» план по строительству метро как минимум до 2035 года

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Портал 161.ru со ссылкой на администрацию объявил, что власти решили сохранить метро в генеральном плане Ростова как минимум до 2035 года. Журналисты решили уточнить, планируется ли вернуться когда-нибудь к проекту строительства подземного метро, поскольку станции так и не стали убирать из генплана города.
В ответ на это власти заявили, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на прогнозный период до 2035 года не содержит в себе мероприятия по строительству метро в границах Ростова, несмотря на то, что в текущей версии генплана отмечены сразу пять линий: с запада на северо-восток, с севера к югу, с востока Ростова к северо-западу города, а также от Ростова-Главного к Сельмашу, а также полукольцевая линия.
«Станции метро [в генплане] отображены ориентировочно, не имеют координатного описания и будут уточняться при разработке соответствующей документации», — объяснили власти.
Ранее ростовский урбанист высказался о возможных последствиях отказа от метро.