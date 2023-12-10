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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Власти Ростова «свернули» план по строительству метро как минимум до 2035 года

Власти Ростова «свернули» план по строительству метро как минимум до 2035 года

10 декабря 2023, 13:04
Фото: 1MI
Власти Ростова «свернули» план по строительству метро как минимум до 2035 года
В Ростове власти не планируют возвращаться к вопросу строительства метрополитена ближайшие 12 лет, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.ru со ссылкой на администрацию объявил, что власти решили сохранить метро в генеральном плане Ростова как минимум до 2035 года. Журналисты решили уточнить, планируется ли вернуться когда-нибудь к проекту строительства подземного метро, поскольку станции так и не стали убирать из генплана города.

В ответ на это власти заявили, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на прогнозный период до 2035 года не содержит в себе мероприятия по строительству метро в границах Ростова, несмотря на то, что в текущей версии генплана отмечены сразу пять линий: с запада на северо-восток, с севера к югу, с востока Ростова к северо-западу города, а также от Ростова-Главного к Сельмашу, а также полукольцевая линия.

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«Станции метро [в генплане] отображены ориентировочно, не имеют координатного описания и будут уточняться при разработке соответствующей документации», — объяснили власти.

Ранее ростовский урбанист высказался о возможных последствиях отказа от метро.

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