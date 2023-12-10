Власти Ростова «свернули» план по строительству метро как минимум до 2035 года

В ответ на это власти заявили, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на прогнозный период до 2035 года не содержит в себе мероприятия по строительству метро в границах Ростова, несмотря на то, что в текущей версии генплана отмечены сразу пять линий: с запада на северо-восток, с севера к югу, с востока Ростова к северо-западу города, а также от Ростова-Главного к Сельмашу, а также полукольцевая линия.