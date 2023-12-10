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Вокалистка метал-группы из Новочеркасска пострадала в ДТП

Вокалистка метал-группы из Ростовской области пострадала в ДТП

10 декабря 2023, 05:45
Фото: Midjourney
Вокалистка метал-группы из Новочеркасска пострадала в ДТП
Вокалистка группы My Last Eclipse из Новочеркасска вместе с подругой попали в ДТП во дворе дома, сообщают на странице группы в соцсетях.

Авария произошла вечером 8 декабря во дворе дома по адресу: 40-летия Победы, дом 97. Машина такси, в которой находились девушки, въехала в ограду.

После этого пассажирки вышли из автомобиля, поскольку им стало плохо. При этом, по словам администратора странички группы в социальных сетях, водитель, даже не поинтересовавшись нужна ли им помощь, уехал с места аварии.

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Девушки обратились к медикам. После обследования вокалистка группы My Last Eclipse была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Теперь водителя такси ищут.

Официальной информации о ДТП не поступало. Данные уточняются.

Ранее в розыск был объявлен водитель, устроивший ДТП в Новошахтинске. В результате аварии пострадал 17-летний подросток.

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