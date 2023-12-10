Вокалистка метал-группы из Ростовской области пострадала в ДТП

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Авария произошла вечером 8 декабря во дворе дома по адресу: 40-летия Победы, дом 97. Машина такси, в которой находились девушки, въехала в ограду.
После этого пассажирки вышли из автомобиля, поскольку им стало плохо. При этом, по словам администратора странички группы в социальных сетях, водитель, даже не поинтересовавшись нужна ли им помощь, уехал с места аварии.
Девушки обратились к медикам. После обследования вокалистка группы My Last Eclipse была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Теперь водителя такси ищут.
Официальной информации о ДТП не поступало. Данные уточняются.
Ранее в розыск был объявлен водитель, устроивший ДТП в Новошахтинске. В результате аварии пострадал 17-летний подросток.