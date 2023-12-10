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В Ростовской области назвали необычные имена для детей в 2023 году

Воркотанай и Мерседес: как называли детей в Ростовской области в 2023 году

10 декабря 2023, 09:41
Фото: 1MI

В Ростовской области назвали необычные имена для детей в 2023 году

В Ростовской области родители в этом году придумывали необычные имена своим детям, сообщает региональное управление ЗАГС.

Управление рассказало Donday, что появилась мода называть детей в честь импреаторов и императриц. Теперь в регионе живут Антип, Агриппина, Ерофей, Лукас, Максимильян.

Некоторые выбирали космическую тематику, поэтому они дали детям такие имена, как Венера, Луна, Космос и Нектарина. Кроме того, малыши получили имена Лиса, Воркотанай, Мерседес.

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У девочек самыми популярными именами были Василиса, Милана и Ева, у мальчиков — Матвей, Тимофей и Марк.

Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Космос#Лиса#Луна#Мерседес
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