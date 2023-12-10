Воркотанай и Мерседес: как называли детей в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:45
Управление рассказало Donday, что появилась мода называть детей в честь импреаторов и императриц. Теперь в регионе живут Антип, Агриппина, Ерофей, Лукас, Максимильян.
Некоторые выбирали космическую тематику, поэтому они дали детям такие имена, как Венера, Луна, Космос и Нектарина. Кроме того, малыши получили имена Лиса, Воркотанай, Мерседес.
У девочек самыми популярными именами были Василиса, Милана и Ева, у мальчиков — Матвей, Тимофей и Марк.
Ранее социолог заявила о демографической яме в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.