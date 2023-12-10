Врач объяснила, почему возвращается лишний вес

Она рассказала «Газете.ру», что невозможно представить себе полностью здорового человека, если у него есть 25 килограммов лишнего веса.



По ее словам, что избыточная масса тела отрицательно сказывается на организме и вызывает соответствующие проблемы со здоровьем. Если решать только поверхностную проблему с весом, то ситуация будет только ухудшаться. Так как вес снова вернется, либо его будет очень сложно удержать.



Врач подчеркивает, что важно настроить организм таким образом, чтобы избавиться от причин набора массы и вернуть гормоны в равновесие. Только в таком случае запустится процесс нормализации веса.