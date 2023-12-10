Врач объяснила, почему возвращается лишний вес

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Она рассказала «Газете.ру», что невозможно представить себе полностью здорового человека, если у него есть 25 килограммов лишнего веса.
По ее словам, что избыточная масса тела отрицательно сказывается на организме и вызывает соответствующие проблемы со здоровьем. Если решать только поверхностную проблему с весом, то ситуация будет только ухудшаться. Так как вес снова вернется, либо его будет очень сложно удержать.
Врач подчеркивает, что важно настроить организм таким образом, чтобы избавиться от причин набора массы и вернуть гормоны в равновесие. Только в таком случае запустится процесс нормализации веса.
По мнению эксперту, вначале нужно понять причину, а также уделить особое внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, микрофлоры, функционированию лимфатической системы.
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