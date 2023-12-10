rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Врач объяснила, почему возвращается лишний вес

Врач объяснила, почему возвращается лишний вес

10 декабря 2023, 10:34
Фото: Midjourney
Лишний вес может возвращаться после похудения из-за проблем с организмом, сообщила диетолог Лилия Стародубцева.

Она рассказала «Газете.ру», что невозможно представить себе полностью здорового человека, если у него есть 25 килограммов лишнего веса.

По ее словам, что избыточная масса тела отрицательно сказывается на организме и вызывает соответствующие проблемы со здоровьем. Если решать только поверхностную проблему с весом, то ситуация будет только ухудшаться. Так как вес снова вернется, либо его будет очень сложно удержать.

Врач подчеркивает, что важно настроить организм таким образом, чтобы избавиться от причин набора массы и вернуть гормоны в равновесие. Только в таком случае запустится процесс нормализации веса.

Диетолог рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году
Узнать подробнее

По мнению эксперту, вначале нужно понять причину, а также уделить особое внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, микрофлоры, функционированию лимфатической системы.

Ранее диетолог рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году.

Читайте также:
Диетолог рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому годуДиетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молокоДиетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Организм#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Врач#Диетолог#Лишний вес#Проблемы со здоровьем#Микрофлора#Похудение
Подпишитесь
Стала известна стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:12
Сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:57
В Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса. Видео
Сегодня, 11:25
Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области
Сегодня, 10:56
Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря
Сегодня, 10:43
В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины
Сегодня, 10:24