Абу-Даби приобретает популярность среди миллиардеров

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Абу-Даби стал новым привлекательным местом для богатых людей, которые хотят сохранить свои деньги. В последнее время другие места, такие как Каймановые и Виргинские острова, перестали быть популярными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По данным консалтинговой фирмы M/HQ, в Абу-Даби зарегистрировано уже больше пяти тысяч частных компаний. Это значительный рост по сравнению с 2016 годом, когда их было всего 46.
Абу-Даби предлагает предпринимателям защиту их активов от иностранных юрисдикций и отсутствие двойного налогообложения через Abu-Dhabi Global Market.
Богатые инвесторы могут получить вид на жительство или даже гражданство ОАЭ без особых проблем. Это также делает Абу-Даби привлекательным местом для них.