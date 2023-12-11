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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Абу-Даби приобретает популярность среди миллиардеров

Абу-Даби приобретает популярность среди миллиардеров

11 декабря 2023, 12:18
Фото: Midjourney
Все больше и больше миллиардеров выбирают Абу-Даби в качестве нового места для размещения своих активов, благодаря привлекательным условиям, которые предлагает эмират в виде защиты активов, регистрации компаний и возможности получения видов на жительство и гражданства ОАЭ.

Абу-Даби стал новым привлекательным местом для богатых людей, которые хотят сохранить свои деньги. В последнее время другие места, такие как Каймановые и Виргинские острова, перестали быть популярными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным консалтинговой фирмы M/HQ, в Абу-Даби зарегистрировано уже больше пяти тысяч частных компаний. Это значительный рост по сравнению с 2016 годом, когда их было всего 46.

Абу-Даби предлагает предпринимателям защиту их активов от иностранных юрисдикций и отсутствие двойного налогообложения через Abu-Dhabi Global Market.

Богатые инвесторы могут получить вид на жительство или даже гражданство ОАЭ без особых проблем. Это также делает Абу-Даби привлекательным местом для них.

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