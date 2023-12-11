Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Они рассказали «Известиям», что в крупных городах средняя плата за аренду однокомнатных квартир выросла на 25%. Сильнее всего стоимость увеличилась в Нижнем Новгороде — 28%, в топ-3 также попали Челябинск и Тюмень.
Эксперты рассказали, что причиной является складывающаяся экономическая ситуация. Дело в том, что для многих сдача жилья является практически единственным источником доходов.
Другие считают, что это связано со снижением доступности ипотеки. По их словам, до конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%
Ранее стало известно, что в Ростовской области 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет.