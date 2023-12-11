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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:35

Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на 17%

Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%

11 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI
Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на 17%
В Ростове-на-Дону за последний год снять жилье стало дороже на 17,6%, сообщили участники рынка.

Они рассказали «Известиям», что в крупных городах средняя плата за аренду однокомнатных квартир выросла на 25%. Сильнее всего стоимость увеличилась в Нижнем Новгороде — 28%, в топ-3 также попали Челябинск и Тюмень.

Эксперты рассказали, что причиной является складывающаяся экономическая ситуация. Дело в том, что для многих сдача жилья является практически единственным источником доходов.

На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет
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Другие считают, что это связано со снижением доступности ипотеки. По их словам, до конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%

Ранее стало известно, что в Ростовской области 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет.

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