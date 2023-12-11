Авария, отключения света и травмы: что происходит в Ростове после гололеда

По информации Минздрава Ростовской области, гололед является особенно опасным для пожилых людей. Местные жители получают травмы связанные с падениями, а также с увеличением числа аварий.



Министерство здравоохранения региона выразило беспокойство за здоровье граждан в условиях гололеда. Наиболее распространенными повреждениями, которые происходят на скользкой поверхности, являются переломы лучевой кости, ключицы, травмы головного мозга, а также голеностопного и коленного суставов.



Минздрав рекомендует обращаться к врачу как можно скорее после получения травмы. Кроме того, следует приложить холод к пораженной области тела, но не использовать лед, аккуратно поднять пострадавшего и собрать информацию о его состоянии на случай потери сознания.