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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Авария, отключения света и травмы: что происходит в Ростове после гололеда

Авария, отключения света и травмы: что происходит в Ростове после гололеда

11 декабря 2023, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Авария, отключения света и травмы: что происходит в Ростове после гололеда

Ледяной дождь в Ростове-на-Дону привел к отключениям света, авариями и травмам

В Ростове-на-Дону из-за прошедшего ледяного дождя десятки людей обратились в больницу, а в части города отключили электричество. Что известно о последствиях непогоды, в материале RostovGazeta.

Последствия гололеда в Ростове

В Ростове-на-Дону после ледяного дождя в понедельник, 11 декабря, дороги и тротуары стали скользкими, что создало серьезные проблемы для местных жителей.

Как сообщает журналист RostovGazeta, увидеть специалистов коммунальных служб можно далеко не везде, хотя дороги пора посыпать песком. Дело в том, что из-за обледеневших тротуаров люди падают, а на проезжей части происходят аварийные ситуации.

Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.

Добавим, что днем в донской столице могут пройти дожди, а ночью наступят заморозки.

Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.
Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.
Горожане рассказывали, что скользящие по поверхности автомобили попадали в аварии.
Фото: ТГ канал «Твой Ростов-на-Дону»

Прогулка на коньках

Одна из местных жительниц решила воспользоваться моментом и отправилась кататься на коньках по тротуарам. На нескольких улицах стало настолько скользко, что сделать это ей удалось без каких-либо проблем.

Ее пример оказался заразителен, поэтому и другие горожане решили попробовать покататься на коньках.

В комментариях ростовчан шутили, что остается только организовать аренду коньков на остановке, и маршрутки уже не пригодятся.

Между тем, пешеходы с трудом пробираются по городским улицам, так как на улице очень скользко. Некоторые падают и получают травмы.

Ее пример оказался заразителен, поэтому и другие горожане решили попробовать покататься на коньках.
Видео: ТГ канал Ростов № 1

Пострадавшие из-за гололеда

По информации, полученной от правительства региона, в результате обледенения тротуаров и дорог после ледяного дождя, 11 декабря, в Ростове-на-Дону медицинская помощь потребовалась 80 местным жителям.

Все они обратились в травмпункт, такое количество было на 12 часов дня. Среди них 17 детей. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

в результате обледенения тротуаров и дорог после ледяного дождя, 11 декабря, в Ростове-на-Дону медицинская помощь потребовалась 80 местным жителям.
Видео: ТГ канал Ростов № 1

Отключения света

В Ростове-на-Дону часть города осталась без электричества из-за ледяного дождя и обрыва проводов. Горожане рассказали, что строительство Западной хорды не позволяет воспользоваться резервными линиями.

Восстановительные работы планируется завершить в 17 часов. Отключение электричества также повлияло на отопление, что вызвало беспокойство среди жителей, особенно тех, у кого есть маленькие дети, так как они стали ощущать голод. Температура воздуха в Ростове-на-Дону сейчас составляет 0 градусов.

Добавим, что жалобы на отсутствие электричества поступают от жителей Левенцовки.

В Ростове-на-Дону часть города осталась без электричества из-за ледяного дождя и обрыва проводов.В Ростове-на-Дону часть города осталась без электричества из-за ледяного дождя и обрыва проводов.
В Ростове-на-Дону часть города осталась без электричества из-за ледяного дождя и обрыва проводов.
Фото: vk.com/donenergo

Что делать при гололеде

По информации Минздрава Ростовской области, гололед является особенно опасным для пожилых людей. Местные жители получают травмы связанные с падениями, а также с увеличением числа аварий.

Министерство здравоохранения региона выразило беспокойство за здоровье граждан в условиях гололеда. Наиболее распространенными повреждениями, которые происходят на скользкой поверхности, являются переломы лучевой кости, ключицы, травмы головного мозга, а также голеностопного и коленного суставов.

Минздрав рекомендует обращаться к врачу как можно скорее после получения травмы. Кроме того, следует приложить холод к пораженной области тела, но не использовать лед, аккуратно поднять пострадавшего и собрать информацию о его состоянии на случай потери сознания.

Когда прекратится ледяной дождь

В Ростов-на-Дону в течение этой недели ожидаются ледяные дожди, что снова приведет к появлению скользких дорог.

Начало недели будет характеризоваться пасмурной погодой, сочетающей дождь и мокрый снег в течение дня. Температура воздуха будет составлять около +1 градуса, а также ожидается усиление ветра.

Во вторник и среду погода в Ростове особо не изменится — прогнозируются дождь и мокрый снег, которые станут причиной гололедицы на дорогах. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

Во вторник и среду погода в Ростове особо не изменится — прогнозируются дождь и мокрый снег, которые станут причиной гололедицы на дорогах.
Видео: ТГ канал Регион 61

По мнению синоптиков, четверг принесет небольшое улучшение погоды. В этот день температура поднимется до +4 градусов, а в пятницу возможна еще более теплая погода. Однако на выходных ожидается новое похолодание и начнется ледяной дождь.

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