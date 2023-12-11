Автобус врезался в столб и парализовал движение на Дачной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По их словам, в районе госпиталя автобус №96 врезался в столб, из-за чего в разные стороны полетели искры. Из-за этого оказалась перекрыта половина дороги.
«Пробка вырастет до небес сейчас, так как движение ограничено и висят провода», — заявили ростовчане.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Согласно данным онлайн-карт, в этой зоне образовалась пробка на несколько километров. Она начинается от улицы Таганрогской, переходит в Дачную, а далее продолжается по Вавилова и Шеболдаева.
В целом в городе пробкам присвоили 7 баллов из 10 возможных.
Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.