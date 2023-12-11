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Published Сегодня, 05:26

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Автобус врезался в столб и парализовал движение на Дачной в Ростове-на-Дону

Автобус врезался в столб и парализовал движение на Дачной в Ростове-на-Дону

11 декабря 2023, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель автобуса на улице Дачной врезался в столб, чем спровоцировал пробку, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в районе госпиталя автобус №96 врезался в столб, из-за чего в разные стороны полетели искры. Из-за этого оказалась перекрыта половина дороги.

«Пробка вырастет до небес сейчас, так как движение ограничено и висят провода», — заявили ростовчане.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

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Согласно данным онлайн-карт, в этой зоне образовалась пробка на несколько километров. Она начинается от улицы Таганрогской, переходит в Дачную, а далее продолжается по Вавилова и Шеболдаева.

В целом в городе пробкам присвоили 7 баллов из 10 возможных.

Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Автобус#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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