Без преград: сборная Сахалина отлично выступила в чемпионате «Абилимпикс-2023»

«Самым радостным для меня является то, что на территории Сахалинской области движение „Абилимпикс“ процветает и развивается. Те профессии, которые включены в чемпионат, очень разные. Они позволяют каждому из участников найти себя. Надеюсь на то, что будущее Сахалина будет связано с этими молодыми профессионалами, их достижениями, умением и трудом. Благодарю педагогов, мастеров, руководителей образовательных учреждений, региональных руководителей за то, что мы вместе в одной команде делаем одно очень важное дело, без которого наше завтра, наверное, невозможно», — отметила почетный гость чемпионата Сахалинской области, руководитель комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Наталья Крель.