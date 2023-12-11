Чиновники Минздрава рассказали, что делать при травмах на льду в Ростове

В Минздраве настоятельно рекомендовали после получения травмы как можно скорее обратиться к врачу. Также там советуют приложить к пострадавшей части тела прохладу, но не лед, аккуратно приподнять человека и собрать данные о нем, на случай если он потеряет сознание.