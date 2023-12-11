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Чиновники Минздрава рассказали, что делать при травмах на льду в Ростове

Чиновники Минздрава рассказали, что делать при травмах на льду в Ростове

11 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI
Чиновники Минздрава рассказали, что делать при травмах на льду в Ростове
Гололед наиболее опасен для пожилых людей, заявили в Минздраве Ростовской области.

После ледяного дождя и заморозков в Ростовской области образовался гололед. Жители региона жалуются на травмы от падений, а также на возросшее число аварий.

Обеспокоились здоровьем граждан в гололед и в Минздраве региона. Там заявили, что самыми частыми травмами на льду являются переломы лучевой кости, ключицы, черепно-мозговые травмы, повреждения связок голеностопного и коленного суставов. При этом в наибольшей зоне риска находятся пожилые люди.

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В Минздраве настоятельно рекомендовали после получения травмы как можно скорее обратиться к врачу. Также там советуют приложить к пострадавшей части тела прохладу, но не лед, аккуратно приподнять человека и собрать данные о нем, на случай если он потеряет сознание.

Ранее власти рассказали, сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове.

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