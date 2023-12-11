День друзей и костер: Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Глава региона решил поделиться, как обычно встречает Новый год. Он заявил, что делает это в кругу детей, внуков и друзей. Также Голубев рассказал, что уже несколько лет любит разводить новогодний костер.
Помимо этого, у губернатора есть День друзей. Он никогда не выпадает на 31 декабря или 1 января. Однако встречается с товарищами губернатор в другие дни новогодних каникул.
«Традиций много, и многие из них касаются семьи», — говорит Голубев.
Ранее Василий Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области.