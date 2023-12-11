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Published Сегодня, 17:43

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День друзей и костер: Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год

День друзей и костер: Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год

11 декабря 2023, 17:43
Фото: pxhere.com
День друзей и костер: Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год

Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год

На Новый год губернатор Ростовской области Василий Голубев предпочитает встречаться с друзьями и родственниками, об этом он рассказал в эфире передачи «О главном».

Глава региона решил поделиться, как обычно встречает Новый год. Он заявил, что делает это в кругу детей, внуков и друзей. Также Голубев рассказал, что уже несколько лет любит разводить новогодний костер.

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Помимо этого, у губернатора есть День друзей. Он никогда не выпадает на 31 декабря или 1 января. Однако встречается с товарищами губернатор в другие дни новогодних каникул.

«Традиций много, и многие из них касаются семьи», — говорит Голубев.

Ранее Василий Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Новый год
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