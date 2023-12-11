Диета против диабета: ученые определили эффективные продукты

Ученые собрали данные о здоровье и пищевых привычках участников и начали наблюдать за ними. Через 8,4 года исследования стало ясно, что 3348 пациентов с нормальным уровнем сахара в крови развили диабет, а среди тех, кто имел преддиабетическое состояние, болезнь развилась у 2496 человек.