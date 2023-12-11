Диета против диабета: ученые определили эффективные продукты

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Исследование включало 142271 человек, из которых 16068 имели преддиабетическое состояние, а 126203 — нормальный уровень сахара в крови, пишет ИА RuNews24.ru.
Ученые собрали данные о здоровье и пищевых привычках участников и начали наблюдать за ними. Через 8,4 года исследования стало ясно, что 3348 пациентов с нормальным уровнем сахара в крови развили диабет, а среди тех, кто имел преддиабетическое состояние, болезнь развилась у 2496 человек.
Оказалось, что употребление 16 продуктов с противовоспалительными свойствами снижает риск развития диабета второго типа на 74% и 71% соответственно у здоровых людей и участников с преддиабетическим состоянием. Кроме того, такая диета может защитить от диабета людей, которые имеют генетическую предрасположенность к этому заболеванию.