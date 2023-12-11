rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Диета против диабета: ученые определили эффективные продукты

11 декабря 2023, 07:14
В университете традиционной китайской медицины в городе Тяньцзинь было проведено исследование, которое показало, что определенные продукты питания могут снизить риск развития диабета. Этот вид диеты называется противовоспалительным.

Исследование включало 142271 человек, из которых 16068 имели преддиабетическое состояние, а 126203 — нормальный уровень сахара в крови, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученые собрали данные о здоровье и пищевых привычках участников и начали наблюдать за ними. Через 8,4 года исследования стало ясно, что 3348 пациентов с нормальным уровнем сахара в крови развили диабет, а среди тех, кто имел преддиабетическое состояние, болезнь развилась у 2496 человек.

Оказалось, что употребление 16 продуктов с противовоспалительными свойствами снижает риск развития диабета второго типа на 74% и 71% соответственно у здоровых людей и участников с преддиабетическим состоянием. Кроме того, такая диета может защитить от диабета людей, которые имеют генетическую предрасположенность к этому заболеванию.

Подпишитесь
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Сегодня, 10:51
В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
Сегодня, 10:39
Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов
Сегодня, 10:33
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда
Сегодня, 09:28
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
Сегодня, 09:02
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
Сегодня, 08:30