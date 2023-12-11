Эксперт Банка ЗЕНИТ рассказал об инвестиционных стратегиях при сохранении бизнеса

«Для подержания непрерывности деятельности и успешных отраслевых практик может применяться стратегия Remedial. Она предполагает сохранение деловых отношений с собственником бизнеса и кредитором после урегулирования задолженности, при условии добросовестного отношения сторон спора к урегулированию задолженности. На базе Remedial-стратегии формируется также новый тип стратегии — инвестиционный (Re: активация)», — отметил Дмитрий Мехряков.