Эксперт Банка ЗЕНИТ рассказал об инвестиционных стратегиях при сохранении бизнеса

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Об этом сообщил директор Департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков в ходе деловой встречи участников и Road Show стрессовых активов «Re: активация. Эпизод 2». Организатор — портал PRОбанкротство.
«Для подержания непрерывности деятельности и успешных отраслевых практик может применяться стратегия Remedial. Она предполагает сохранение деловых отношений с собственником бизнеса и кредитором после урегулирования задолженности, при условии добросовестного отношения сторон спора к урегулированию задолженности. На базе Remedial-стратегии формируется также новый тип стратегии — инвестиционный (Re: активация)», — отметил Дмитрий Мехряков.
Эксперт Банка ЗЕНИТ также отметил, что в рамках реализации этих стратегий доступен любой законный инструмент для урегулирования задолженности. Заемщик может погашать задолженность через добровольную реализацию залога, цессию или использование иных источников бизнеса.