rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Эксперт Банка ЗЕНИТ рассказал об инвестиционных стратегиях при сохранении бизнеса

Эксперт Банка ЗЕНИТ рассказал об инвестиционных стратегиях при сохранении бизнеса

11 декабря 2023, 09:11
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
Наличие инвестстратегии при урегулировании проблемной задолженности поможет сохранить бизнес заемщика и увеличить его стоимость.

Об этом сообщил директор Департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков в ходе деловой встречи участников и Road Show стрессовых активов «Re: активация. Эпизод 2». Организатор — портал PRОбанкротство.

«Для подержания непрерывности деятельности и успешных отраслевых практик может применяться стратегия Remedial. Она предполагает сохранение деловых отношений с собственником бизнеса и кредитором после урегулирования задолженности, при условии добросовестного отношения сторон спора к урегулированию задолженности. На базе Remedial-стратегии формируется также новый тип стратегии — инвестиционный (Re: активация)», — отметил Дмитрий Мехряков.

Эксперт Банка ЗЕНИТ также отметил, что в рамках реализации этих стратегий доступен любой законный инструмент для урегулирования задолженности. Заемщик может погашать задолженность через добровольную реализацию залога, цессию или использование иных источников бизнеса.

Подпишитесь
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Сегодня, 10:51
В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
Сегодня, 10:39
Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов
Сегодня, 10:33
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда
Сегодня, 09:28
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
Сегодня, 09:02
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
Сегодня, 08:30