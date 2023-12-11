Еще один ФАП по федеральной программе построили в селе на Сахалине

В селе Лесогорском сегодня постоянно проживают более 300 человек. Строительство ФАПа для них началось в сентябре 2023 года. Новое здание обеспечит специалистов Углегорской ЦРБ комфортными условиями работы: помимо кабинетов для приема пациентов в нем есть аптечный пункт и подсобные помещения, а также жилой блок — две комнаты, кухня, санузел и душевая. Если в село на постоянную работу приедет специалист, у него будет удобное помещение для проживания.