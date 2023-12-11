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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Ростовская область получила первое судно «Валдай», второе прибудет в регион до конца года

Еще одно судно «Валдай» получит Ростовская область до Нового года

11 декабря 2023, 17:07
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область получила первое судно «Валдай», второе прибудет в регион до конца года
Ростовская область получила первое судно на подводных крыльях «Валдай», второе прибудет в регион до конца года, заявил в эфире передачи «О главном» губернатор Василий Голубев.

Этой осенью Ростовская область получила пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай». Второе такое судно прибудет в регион до конца года. Закупить «Валдаи» власти решили для развития пассажирского речного транспорта в регионе.

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Известно, что судна будут ходить до Азова, а также вверх по Дону. Однако для этого в регионе нужно развить причальную инфраструктуру.

«Но это, вот, начало процесса, и мы в него вошли. Потому что за суднами, которые приобретаем в этом и в начале следующего года, в наших планах есть еще задачи», — говорит губернатор.

Напомним, судна «Валдай» произведены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Они рассчитаны на 45 пассажиров каждое.

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