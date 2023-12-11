«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Из-за ледяного дождя, который прошел в городе в ночь на понедельник, 11 декабря, обледенели тротуары. Горожане жаловались на отсутствие коммунальщиков и невозможность спокойно пройти по тротуару.
Некоторые падали и после обращались к медикам с травмами. Сейчас стало известно, что число пациентов измеряется десятками.
«На 12.00 мск 11 декабря в Ростове в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — прокомментировали в правительстве.
Ранее стало известно, что из-за дождя и оборванных проводов часть города осталась без света.