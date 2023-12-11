«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове

«На 12.00 мск 11 декабря в Ростове в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — прокомментировали в правительстве.