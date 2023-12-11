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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:54

«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове

«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове

11 декабря 2023, 10:51
Фото: 1MI
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове

В Ростове-на-Дону с утра 80 человек обратились в травмпункты из-за гололеда

В Ростове-на-Дону медицинская потребовалась 80 местным жителям из-за появившегося на дорогах и тротуарах гололеда, сообщили в правительстве региона.

Из-за ледяного дождя, который прошел в городе в ночь на понедельник, 11 декабря, обледенели тротуары. Горожане жаловались на отсутствие коммунальщиков и невозможность спокойно пройти по тротуару.

Некоторые падали и после обращались к медикам с травмами. Сейчас стало известно, что число пациентов измеряется десятками.

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«На 12.00 мск 11 декабря в Ростове в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — прокомментировали в правительстве.

Ранее стало известно, что из-за дождя и оборванных проводов часть города осталась без света.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дети#Медицинская помощь#Гололед#Пострадавшие#Травмы#Тротуары
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