Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Щелково

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В городском округе Щелково была спилена новогодняя елка, которая будет украшать Соборную площадь Кремля. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов напомнил, что поиск главной новогодней елки начался еще летом. Они выбирали дерево из тридцати кандидаток в течение нескольких месяцев.
«Нашей подмосковной красавице уже восемьдесят четыре года, она высотой двадцать пять метров, размах веток составляет десять метров, а диаметр ствола — шестьдесят сантиметров», — напомнил министр.
Согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сегодня ель была спилина. Завтра дерево будет помещено на специальный автопоезд и уже в среду доставлено в Кремль.