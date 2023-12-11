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Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Щелково

Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Щелково

11 декабря 2023, 16:47
Фото: 1MI
В подмосковном Щелково спилили главную новогоднюю елку России, которая будет украшать Соборную площадь Кремля; ель имеет возраст 84 года, высоту 25 метров, размах веток 10 метров и диаметр ствола 60 сантиметров.

В городском округе Щелково была спилена новогодняя елка, которая будет украшать Соборную площадь Кремля. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов напомнил, что поиск главной новогодней елки начался еще летом. Они выбирали дерево из тридцати кандидаток в течение нескольких месяцев.

«Нашей подмосковной красавице уже восемьдесят четыре года, она высотой двадцать пять метров, размах веток составляет десять метров, а диаметр ствола — шестьдесят сантиметров», — напомнил министр.

Согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сегодня ель была спилина. Завтра дерево будет помещено на специальный автопоезд и уже в среду доставлено в Кремль.

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