Гололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что еще говорят синоптики?

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Ростове на этой неделе ожидается ледяной дождь, который иногда будет переходить в снег. Подобные погодные условия могут продержаться в городе всю неделю.
В понедельник, 11 декабря, ожидается пасмурная погода, с дождем и мокрым снегом днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1 градуса, может усилиться ветер.
Во вторник и среду погода в Ростове существенно не изменится — прогнозируются дождь и мокрый снег, а на дорогах появится гололед. На протяжении этих двух дней также ожидается юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
В четверг, по мнению синоптиков, наступит небольшое улучшение погоды. В этот день температура в Ростове поднимется до +4 градусов, а в пятницу может стать еще теплее Однако на выходных горожан ждет новое незначительное похолодание и появление ледяного дождя.
Напомним, что страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону в понедельник.