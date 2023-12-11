Гололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что еще говорят синоптики?

В Ростове на этой неделе ожидается ледяной дождь, который иногда будет переходить в снег. Подобные погодные условия могут продержаться в городе всю неделю.



В понедельник, 11 декабря, ожидается пасмурная погода, с дождем и мокрым снегом днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1 градуса, может усилиться ветер.