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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Гололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что обещают синоптики?

Гололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что еще говорят синоптики?

11 декабря 2023, 08:31
Фото: rostovgazeta.ru
Гололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что обещают синоптики?

Синоптики рассказали, сколько продлятся ледяные дожди в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в течение этой недели могут пройти ледяные дожди, из-за чего дороги станут скользкими, следует из прогноза синоптиков.

В Ростове на этой неделе ожидается ледяной дождь, который иногда будет переходить в снег. Подобные погодные условия могут продержаться в городе всю неделю.

В понедельник, 11 декабря, ожидается пасмурная погода, с дождем и мокрым снегом днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1 градуса, может усилиться ветер.

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Во вторник и среду погода в Ростове существенно не изменится — прогнозируются дождь и мокрый снег, а на дорогах появится гололед. На протяжении этих двух дней также ожидается юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг, по мнению синоптиков, наступит небольшое улучшение погоды. В этот день температура в Ростове поднимется до +4 градусов, а в пятницу может стать еще теплее Однако на выходных горожан ждет новое незначительное похолодание и появление ледяного дождя.

Напомним, что страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону в понедельник.

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