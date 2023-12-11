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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Власти рассказали, кто следит за запуском пиротехники в Ростовской области

Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области

11 декабря 2023, 17:06
Фото: Midjourney
Власти рассказали, кто следит за запуском пиротехники в Ростовской области
Решение запретить салюты является выражением позиции людей, заявил в эфире передачи «О главном» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

С 1 декабря в Ростовской области ввели запрет на запуск салютов и фейерверков. Связано это с жалобами местных жителей — их пугают звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Решение о запрете пиротехники долго обсуждалось и критиковалось со стороны продавцов и производителей фейерверков. Однако даже 1 декабря в Ростове неизвестные запустили салюты.

В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки
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Губернатор Василий Голубев заявил, что контролируют исполнение запрета в регионе несколько органов, среди них административная инспекция области, МЧС и МВД. Также свои рекомендации среди местных жителей распространяли муниципалитеты.

«Это позиция людей, которые высказывали такое предложение. Это точно совершенно то, что нужно сейчас соблюсти», — говорит глава региона.

Он призвал местных жителей быть внимательными и «не создавать проблем». По мнению губернатора, встретить Новый год в хорошем настроении можно и без салютов.

Напомним, ранее власти Ростовской области отказались от массовых мероприятий на Новый год.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Новый год#Происшествия
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