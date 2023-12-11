Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области

С 1 декабря в Ростовской области ввели запрет на запуск салютов и фейерверков. Связано это с жалобами местных жителей — их пугают звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Решение о запрете пиротехники долго обсуждалось и критиковалось со стороны продавцов и производителей фейерверков. Однако даже 1 декабря в Ростове неизвестные запустили салюты.