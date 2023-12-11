Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
С 1 декабря в Ростовской области ввели запрет на запуск салютов и фейерверков. Связано это с жалобами местных жителей — их пугают звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Решение о запрете пиротехники долго обсуждалось и критиковалось со стороны продавцов и производителей фейерверков. Однако даже 1 декабря в Ростове неизвестные запустили салюты.
Губернатор Василий Голубев заявил, что контролируют исполнение запрета в регионе несколько органов, среди них административная инспекция области, МЧС и МВД. Также свои рекомендации среди местных жителей распространяли муниципалитеты.
«Это позиция людей, которые высказывали такое предложение. Это точно совершенно то, что нужно сейчас соблюсти», — говорит глава региона.
Он призвал местных жителей быть внимательными и «не создавать проблем». По мнению губернатора, встретить Новый год в хорошем настроении можно и без салютов.
Напомним, ранее власти Ростовской области отказались от массовых мероприятий на Новый год.