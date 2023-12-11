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Экономика Ростовской области показала рост в 2023 году, уверен губернатор Голубев

Губернатор заявил о значительном росте экономики в Ростовской области в 2023 году

11 декабря 2023, 15:50
Фото: Правительство Ростовской области
Экономика Ростовской области показала рост в 2023 году, уверен губернатор Голубев
Подводя итоги года, губернатор Василий Голубев заявил об экономическом росте Ростовской области, заявление он сделал в эфире передачи «О главном».

Губернатор Василий Голубев решил подвести итоги 2023 года для Ростовской области. Он заявил, что экономика региона показала свой рост. Например, по словам главы области, промышленное производство выросло на 5%.

Не мог не вспомнить губернатор и о сборах урожая. Зерновых в этом году в Ростовской области собрали более 16 тонн.

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«Выросли обороты розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг населению. Мы продолжили реализацию, и это будет также в 2024 году, очень крупных инфраструктурных объектов», — заверяет Голубев.

Упомянул он и развитие дорожного строительства, а также коммунальных услуг и здравоохранения.

Среди минусов развития региона в уходящем году губернатор обтекаемо упомянул срывы сроков в сдаче ряда объектов. Конкретных проектов, о которых идет речь, он не назвал.

Ранее губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Владимир Путин#Василий Голубев
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