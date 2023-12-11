Губернатор заявил о значительном росте экономики в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Губернатор Василий Голубев решил подвести итоги 2023 года для Ростовской области. Он заявил, что экономика региона показала свой рост. Например, по словам главы области, промышленное производство выросло на 5%.
Не мог не вспомнить губернатор и о сборах урожая. Зерновых в этом году в Ростовской области собрали более 16 тонн.
«Выросли обороты розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг населению. Мы продолжили реализацию, и это будет также в 2024 году, очень крупных инфраструктурных объектов», — заверяет Голубев.
Упомянул он и развитие дорожного строительства, а также коммунальных услуг и здравоохранения.
Среди минусов развития региона в уходящем году губернатор обтекаемо упомянул срывы сроков в сдаче ряда объектов. Конкретных проектов, о которых идет речь, он не назвал.
Ранее губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина.