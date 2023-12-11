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Гололед в Ростове

«Хотите, чтобы я повлиял»: Голубев высказался о скользких улицах в Ростове-на-Дону

11 декабря 2023, 16:24
Фото: rostovgazeta.ru
Гололед в Ростове

Губернатор Голубев высказался о скользких улицах в Ростове-на-Дону 11 декабря

Губернатор Василий Голубев призвал внимательнее относиться к прогнозам погоды, обсуждение морозов и гололеда состоялось в прямом эфире передачи «О главном».

Губернатор Василий Голубев решил обсудить в прямом эфире на ТВ итоги года Ростовской области. Ведущий вспомнил о сегодняшнем гололеде в регионе. Напомним, из-за ледяного дождя и заморозков дороги и тротуары сковала наледь, из-за ее недостаточной обработки произошло несколько ДТП, а местные жители получили травмы в результате падений.

«Погода? Вы хотите, чтобы я на это повлиял? Как не сможем? Надо быть просто внимательными и чуть дальше смотреть. Погода вчера предполагала, что сегодня она будет скользкой, с переходом через ноль, а это значит вечером минус, днем был плюс небольшой. Это декабрь, это наша ростовская зима. В декабре так бывает часто», — порассуждал губернатор.

Он продолжил, что дорожные и коммунальные службы должны были привыкнуть к такой погоде в регионе и заранее подготовить необходимые смеси для обработки дорог.

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«Очевидно и понятно, что такие вещи нужно немножко раньше предупреждать», — говорит Голубев.

Напомним, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области на 12 декабря.

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