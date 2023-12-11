«Хотите, чтобы я повлиял»: Голубев высказался о скользких улицах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Губернатор Василий Голубев решил обсудить в прямом эфире на ТВ итоги года Ростовской области. Ведущий вспомнил о сегодняшнем гололеде в регионе. Напомним, из-за ледяного дождя и заморозков дороги и тротуары сковала наледь, из-за ее недостаточной обработки произошло несколько ДТП, а местные жители получили травмы в результате падений.
«Погода? Вы хотите, чтобы я на это повлиял? Как не сможем? Надо быть просто внимательными и чуть дальше смотреть. Погода вчера предполагала, что сегодня она будет скользкой, с переходом через ноль, а это значит вечером минус, днем был плюс небольшой. Это декабрь, это наша ростовская зима. В декабре так бывает часто», — порассуждал губернатор.
Он продолжил, что дорожные и коммунальные службы должны были привыкнуть к такой погоде в регионе и заранее подготовить необходимые смеси для обработки дорог.
«Очевидно и понятно, что такие вещи нужно немножко раньше предупреждать», — говорит Голубев.
Напомним, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области на 12 декабря.