«Хотите, чтобы я повлиял»: Голубев высказался о скользких улицах в Ростове-на-Дону

«Погода? Вы хотите, чтобы я на это повлиял? Как не сможем? Надо быть просто внимательными и чуть дальше смотреть. Погода вчера предполагала, что сегодня она будет скользкой, с переходом через ноль, а это значит вечером минус, днем был плюс небольшой. Это декабрь, это наша ростовская зима. В декабре так бывает часто», — порассуждал губернатор.