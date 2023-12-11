rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда

Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда

11 декабря 2023, 09:28
Фото: rostovgazeta.ru
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда

Ростовчане начали передвигаться на коньках из-за гололеда 11 декабря

Жительница Ростова-на-Дону надела коньки и свободно поехала кататься по тротуарам, сообщила она в соцсетях.

Ночью в городе прошел ледяной дождь, сделав тротуары и дороги очень скользкими. Коммунальщики не успели справиться с последствиями стихии, что привело к проблемам до горожан.

На некоторых улицах оказалось настолько скользко, что приводит к падению людей. Ростовчане рассказывают и об аварийных ситуациях на дорогах.

В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков
Узнать подробнее
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда
Видео: ТГ Это Ростов!

На фоне всего этого одна из ростовчанок проявила смекалку, надела коньки и поехала рассекать по городским улицам. Еще одного конькобежца заметили в другой части города.

«Осталось лишь прокат коньков на остановке открыть, и маршрутки не нужны», — пошутили ростовчане в комментариях.

«Я сегодня в Темерницком так собаку выгуливала», — заявила местная жительница.

Читайте также:
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном РостовеГололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что еще говорят синоптики?Страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону после ледяного дождя
#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Дороги#Тротуары#Аварии
Подпишитесь
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Сегодня, 10:51
В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
Сегодня, 10:39
Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов
Сегодня, 10:33
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
Сегодня, 09:02
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
Сегодня, 08:30