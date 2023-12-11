Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Ночью в городе прошел ледяной дождь, сделав тротуары и дороги очень скользкими. Коммунальщики не успели справиться с последствиями стихии, что привело к проблемам до горожан.
На некоторых улицах оказалось настолько скользко, что приводит к падению людей. Ростовчане рассказывают и об аварийных ситуациях на дорогах.
На фоне всего этого одна из ростовчанок проявила смекалку, надела коньки и поехала рассекать по городским улицам. Еще одного конькобежца заметили в другой части города.
«Осталось лишь прокат коньков на остановке открыть, и маршрутки не нужны», — пошутили ростовчане в комментариях.
«Я сегодня в Темерницком так собаку выгуливала», — заявила местная жительница.