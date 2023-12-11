Кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По информации канала, сейчас горит здание, где находятся кафе «Старинные часы», «Моя Италия» и кондитерская SVËKLA. Говорится, что пожар мог начаться в первом заведении, где эвакуировали персонал и гостей.
Теперь информацию о пожаре в кафе подтвердили и в региональном УМЧС. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, а всего к ликвидации огня привлекли 20 человек, они используют пять единиц техники.
Отмечается, что на данный момент пожар локализован.
Ранее в Ростове второй раз за месяц горел доходный дом Парамоновых. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.