rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Кафе эвакуировали в Ростове-на-Дону на Волкова из-за пожара

Кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара

11 декабря 2023, 13:36
Фото: 71.mchs.gov.ru
Кафе эвакуировали в Ростове-на-Дону на Волкова из-за пожара
В Ростове-на-Дону на улице Волкова провели эвакуацию кафе из-за начавшегося возгорания, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, сейчас горит здание, где находятся кафе «Старинные часы», «Моя Италия» и кондитерская SVËKLA. Говорится, что пожар мог начаться в первом заведении, где эвакуировали персонал и гостей.

Теперь информацию о пожаре в кафе подтвердили и в региональном УМЧС. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, а всего к ликвидации огня привлекли 20 человек, они используют пять единиц техники.

Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожара
Узнать подробнее
Кафе эвакуировали в Ростове-на-Дону на Волкова из-за пожара
Видео: ТГ канал Тютина

Отмечается, что на данный момент пожар локализован.

Ранее в Ростове второй раз за месяц горел доходный дом Парамоновых. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожараВ Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Кафе#УМЧС#Происшествия
Подпишитесь
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Сегодня, 10:51
В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
Сегодня, 10:39
Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов
Сегодня, 10:33
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда
Сегодня, 09:28
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
Сегодня, 09:02
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
Сегодня, 08:30