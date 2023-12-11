Климатолог Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области

Именно это явление приводит к отрицательным температурам на поверхности земли и положительным в верхних слоях атмосферы. В результате, дождь замерзает на земле, образуя гололед. Этот процесс продолжается уже несколько дней, но его масштабы достигли своего пика только сегодня.