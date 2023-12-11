Климатолог Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Утром 11 декабря в Ростове гололед стал причиной проблем для пешеходов и водителей. В том числе 80 человек обратились в травмпункты из-за последствий стихии.
Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о том, почему возникла эта проблема и когда можно ожидать изменения погоды. Он объяснил, что на сегодняшний момент влияет антициклон, который находится на востоке. Он создает полосу повышенного давления между двумя областями пониженного давления.
Именно это явление приводит к отрицательным температурам на поверхности земли и положительным в верхних слоях атмосферы. В результате, дождь замерзает на земле, образуя гололед. Этот процесс продолжается уже несколько дней, но его масштабы достигли своего пика только сегодня.
С 14 декабря в Ростове наступит более теплая погода. В течение недели днем температура будет положительной, хотя не достигнет отметки выше +5 градусов. По ночам ожидается похолодание, но без сильных морозов.