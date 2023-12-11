rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Климатолог Иошпа заявил, что гололед сохранится в Ростове до 14 декабря

Климатолог Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области

11 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа заявил, что гололед сохранится в Ростове до 14 декабря
В Ростове-на-Дону дороги и тротуары будут оставаться скользкими до середины недели, сообщил представитель Гидрометцентра Александр Иошпа.

Утром 11 декабря в Ростове гололед стал причиной проблем для пешеходов и водителей. В том числе 80 человек обратились в травмпункты из-за последствий стихии.

Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о том, почему возникла эта проблема и когда можно ожидать изменения погоды. Он объяснил, что на сегодняшний момент влияет антициклон, который находится на востоке. Он создает полосу повышенного давления между двумя областями пониженного давления.

«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Узнать подробнее

Именно это явление приводит к отрицательным температурам на поверхности земли и положительным в верхних слоях атмосферы. В результате, дождь замерзает на земле, образуя гололед. Этот процесс продолжается уже несколько дней, но его масштабы достигли своего пика только сегодня.

С 14 декабря в Ростове наступит более теплая погода. В течение недели днем температура будет положительной, хотя не достигнет отметки выше +5 градусов. По ночам ожидается похолодание, но без сильных морозов.

Читайте также:
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в РостовеИначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололедаГололед и дожди в Ростове затянутся на несколько дней. Что еще говорят синоптики?
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Температура#Травмы#Климатолог
Подпишитесь
«Есть раненые дети»: сколько человек пострадали из-за гололеда в Ростове
Сегодня, 10:51
В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
Сегодня, 10:39
Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов
Сегодня, 10:33
Иначе никак: ростовчане стали передвигаться на коньках из-за страшного гололеда
Сегодня, 09:28
При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе
Сегодня, 09:02
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
Сегодня, 08:30