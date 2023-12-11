«Маленькие дети голодные и холодные»: что натворил ледяной дождь в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Напомним, что в ночь на понедельник, 11 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в гололед. А горожане рассказали об аварийном отключении электричества.
«Аварии серьезные, порывов много, так как ледяной дождь обрывает линии, никто их быстро не устранит. Резервных линий из-за строительства Западной хорды сейчас нет», — пишет канал.
Отмечается, что завершить восстановительные работы планируется в 17 часам. Пользователи в комментариях пишут, что вместе со светом нет и отопления.
«Маленькие дети голодные и холодные», — заявили горожане. Добавим, что сейчас температура воздуха в городе составляет 0 градусов.
Ранее в «Донэнерго» рассказали, что без электричества остались улицы 2-я Краснодарская, 30 лет Октября, переулок Пржевальского, проспекты Коммунистический и Стачки.