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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

«Маленькие дети голодные и холодные»: что натворил ледяной дождь в Ростове-на-Дону

«Маленькие дети голодные и холодные»: что натворил ледяной дождь в Ростове-на-Дону

11 декабря 2023, 10:40
Фото: Midjourney
«Маленькие дети голодные и холодные»: что натворил ледяной дождь в Ростове-на-Дону

Часть Ростова остается без света из-за ледяного дождя 11 декабря

В Ростове-на-Дону из-за ледяного дождя и обрыва проводов часть города осталась без электричества, сообщает Telegram-канал «Левенцовка.Соседи».

Напомним, что в ночь на понедельник, 11 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в гололед. А горожане рассказали об аварийном отключении электричества.

«Аварии серьезные, порывов много, так как ледяной дождь обрывает линии, никто их быстро не устранит. Резервных линий из-за строительства Западной хорды сейчас нет», — пишет канал.

Напомним, что в ночь на понедельник, 11 декабря, прошел ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в гололед.
Видео: rostovgazeta.ru
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Отмечается, что завершить восстановительные работы планируется в 17 часам. Пользователи в комментариях пишут, что вместе со светом нет и отопления.

«Маленькие дети голодные и холодные», — заявили горожане. Добавим, что сейчас температура воздуха в городе составляет 0 градусов.

Отмечается, что завершить восстановительные работы планируется в 17 часам. Пользователи в комментариях пишут, что вместе со светом нет и отопления.Отмечается, что завершить восстановительные работы планируется в 17 часам. Пользователи в комментариях пишут, что вместе со светом нет и отопления.
Отмечается, что завершить восстановительные работы планируется в 17 часам. Пользователи в комментариях пишут, что вместе со светом нет и отопления.
Фото: АО «Донэнерго»

Ранее в «Донэнерго» рассказали, что без электричества остались улицы 2-я Краснодарская, 30 лет Октября, переулок Пржевальского, проспекты Коммунистический и Стачки.

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